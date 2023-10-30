تطوير ميناء العريش.. مشروع عملاق لخدمة سيناء على شاطئ البحر المتوسط "صور"

شمال سيناء ـ محمد حسين

يتواصل العمل فى مشروع تطوير ميناء العريش وهو المشروع العملاق الذى يجرى على شاطئ البحر المتوسط بهدف ان يصبح الميناء محطة رئيسية على خريطة التجارة العالمية.

قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المشروع للتطوير يتضمن إنشاء أرصفة بطول 2250 مترًا وحواجز أمواج بطول 2700 متر ورصيف سياحي بطول 1000 متر، بالإضافة إلى رصيفين للبضائع العامة ورصيف متعدد الأغراض، و ستوفر هذه التحسينات المنصوص عليها في الخطة الأولية مساحات لرسو السفن وتحميل وتفريغ البضائع، بالإضافة إلى تسهيل وصول السياح إلى المنطقة، ويبدأ العمل في الحوض الثاني الذي سيشمل إنشاء أرصفة بطول 1650 مترًا وحواجز أمواج غربية وشرقية، بالإضافة إلى ساحات ومخازن واسعة المساحة، تليه مرحلة الحوض الثالث الذي يتضمن إنشاء أرصفة حاويات بطول 3200 متر وغاطس 17 مترًا، لتلبية الطلب المتزايد على تحميل وتفريغ الحاويات.

وأضاف أن عملية التطوير تتضمن أعمال تكريك وتعميق حوض الميناء من عمق 7 مترًا إلى 12 مترًا، وتوسيع الممر الملاحى لدخول وخروج السفن من 9 مترًا إلى 13 مترًا، بالإضافة إلى إنشاء جدران الحماية الجديدة للميناء بطول 8000 متر.

وتابع أنه تم الانتهاء من تنفيذ رصيف بحرى "رصيف سيناء" بطول 250 مترًا وساحات التداول به، والانتهاء من الدائرة الجمركية المؤقتة بنسبة 100%، وحاجز الأمواج الشرقى بطول 500 متر، وتنفيذ إنشاء حاجز الأمواج الغربى بطول 1250 مترًا، ومن المنتظر الانتهاء من جميع الأعمال البحرية بنهاية 2023، وانتهاء البوابات والطرق والمبانى الإدارية بنهاية 2024.