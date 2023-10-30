تدريب 125 سيدة بـ 5 قرى فى كفر الشيخ على ريادة الأعمال

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع محافظة كفر الشيخ، 5 تدريبات لريادة الأعمال، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع، وفي إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن مبادرة «حياة كريمة»، بتدريب 125 سيدة وفتاة ب 5 قرى سد خميس وأبو غنيمة بمركز سالم، وشباس الملح، ومحلة مالك بمركز دسوق، وقرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن التدريب يهدف إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى السيدات المستهدفات، وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية، وكيفية التسويق للمشروع والتسعير، وكيفية التمويل، وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع.