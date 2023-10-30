تحصين 107 آلاف رأس أغنام للوقاية من طاعون المجترات الصغيرة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت مديرية الطب البيطرى بالشرقية ، من تحصين 106 آلاف و808 رؤوس أغنام وماعز، خلال الأسبوع الرابع من انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأوضح اللواء إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت عن طريق 180 لجنة فى 17 إدارة خارجية خلال الأسبوع الرابع من الحملة التى بدأت أعمالها أول أكتوبر الجاري بتحصين 106 آلاف و808 رؤوس أغنام وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة، وترقيم وتسجيل 5415 رأسا، وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، حيث أكد على أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز، حيث يتم استخدام خلال الحملة لقاحاً يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظراً لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض، وتتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة ارتفاع في درجه الحرارة، وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لأنه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم عقد 2539 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

من جانبهن أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأهمية الدور الحيوي لمديرية الطب البيطري ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية في توجيه المواطنين وتوعية المربين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.