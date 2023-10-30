اليوم السابع
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تجديد حبس عامل بتهمة قتل سمكرى لسرقته فى المرج

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 04:51 م
تجديد حبس عامل بتهمة قتل سمكرى لسرقته فى المرج محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سمكرى لسرقته.

وكشفت التحقيقات ما تبلغ، بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه حيث تبين به إصابات عبارة عن جرحين طعنتين بالرقبة، وبجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمطعم فى السلام أول، وأصل بلدته محافظة سوهاج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه استضافته بمسكنه فاختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثًا إصابته التى أدت لوفاته ثم أستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.

 

 





 
 

 







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