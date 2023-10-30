

ووصف الرئيس بايدن -وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية مساء اليوم الاثنين- أمره التنفيذي بأنه "أهم إجراء اتخذته أي حكومة في أي مكان في العالم على الإطلاق بشأن سلامة وأمن وثقة الذكاء الاصطناعي".



وقال "سنشهد مزيدا من التغير التكنولوجي في السنوات العشر المقبلة، وربما السنوات الخمس المقبلة، أكثر مما شهدناه في الخمسين سنة الماضية"، و"هذه حقيقة. والتكنولوجيا الأكثر أهمية في عصرنا، الذكاء الاصطناعي، تعمل على تسريع هذا التغير. وسوف تسرعه بسرعة هائلة. الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان حولنا".



وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا مذهلة، لكنه في نفس الوقت، ينطوي على مخاطر كبيرة.

وفي تغريدة على موقع (اكس- تويتر سابقا)، كشف البيت الأبيض في وقت سابق اليوم عن مجموعة قواعد ومبادئ تهدف إلى التحقق من قيادة أمريكا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينها "حماية خصوصية الأمريكيين، وترسيخ المساواة والحقوق المدنية وحماية الإبتكار والمنافسة".