بالأرقام.. حصاد حرب إسرائيل على غزة فى أسبوعها الرابع وأكثر من 8 آلاف شهيد

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إحصائية لحصاد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أن دخلت أسبوعها الرابع.

وأشارت الوكالة، إلى أن الأرقام التى جمعتها مستقاة من وزارة الصحة فى غزة ومسئولين إسرائيليين وأيضا مراقبين دوليين وجماعات مساعدة.

1400: عدد القتلى الإسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر

8005: عدد الشهداء الفلسطينيين فى قطاع غزة (قبل احتساب شهداء الـ 24 ساعة الأخيرة)

116: عدد الشهداء الفلسطينيين فى الضفة الغربية

20.242: عدد الجرحى الفلسطينيين حتى الآن فى قطاع غزة

2000: عدد الجرحى الفلسطينيين فى الضفة الغربية

5431: عدد المصابين من الإسرائيليين

1.4 مليون: عدد النازحين الفلسطينيين فى قطاع غزة

250 ألف: عدد الإسرائيليين الذين تم إجلائهم من منازلهم

239: عدد الجنود والمدنيين الأسرى فى غزة

4 : عدد الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم من قبل الفصائل الفلسطينية

27.781 : عدد الوحدات السكنية التى تم تدميرها فى قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلا، موضحة أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 304 شهداء غالبيتهم من النازحين للقطاع الجنوبى فى قطاع غزة.

وأضافت "الصحة الفلسطينية" خلال مؤتمر صحفى أن 25 مستشفى فى قطاع غزة قد خرج من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلى، وأن الاحتلال استهدف محيط مستشفى القدس بغزة كما تم استهداف 57 مؤسسة صحية بالقطاع.

ويوم الجمعة الماضى، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح برى واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، دانييل هاجارى، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية فى قطاع غزة".