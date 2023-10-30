انهيار منزل مهجور من طابقين بشبرا الخيمة وتصدع منزل ملاصق دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة عزبة أحمد سليم، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، ومهجور، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وأسفر عنه تصدع بأحد حوائط المنزل الملاصق له وسقوطها، وتم إخلاء المنزل الملاصق له من السكان منعا لوقع أضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.