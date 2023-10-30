اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 02:06 م
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انهيار منزل مهجور من طابقين بشبرا الخيمة وتصدع منزل ملاصق دون خسائر بشرية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 01:06 م
انهيار منزل مهجور من طابقين بشبرا الخيمة وتصدع منزل ملاصق دون خسائر بشرية انهيار منزل - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة عزبة أحمد سليم، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، ومهجور، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
 
 وأسفر عنه تصدع بأحد حوائط المنزل الملاصق له وسقوطها، وتم إخلاء المنزل الملاصق له من السكان منعا لوقع أضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
 
وكشفت المعاينة، وجود تصدع بحائط المنزل الملاصق للمنزل المنهار وسقوطها، مما دفع حى غرب شبرا الخيمة ولجنة المنشآت الأيلة للسقوط من استصدار قرار بإخلاء المنزل من السكان منعا لوقوع أضرار بشرية، كما تبين أن المنزل المنهار قديم ولم يصدر له ثمة قرارات إزالة أو ترميم.
 






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