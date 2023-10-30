اندبندنت: "الأنفاق" تمنح الفصائل مزايا فوق الأرض وتحتها ضد الجيش الإسرائيلى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه فى الوقت الذى يقترب فيه هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة فى حربها الأكثر تدميرا حتى الآن مع الفصائل الفلسطينية، تمثل متاهة واسعة من الأنفاق التي بنتها الفصائل أحد أكبر التهديدات بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأنفاق تمتد عبر القطاع المكتظ بالسكان، ويختبئ بها المقاتلون وأكثر من 200 رهينة تحتجزهم الفصائل الآن بعد هجوم غير مسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل.

واعتبرت الصحيفة أن تطهير هذه الأنفاق وتدميرها سيكون أمراً حاسماً إذا كانت إسرائيل تسعى إلى تفكيك الفصائل، لكن القتال في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان والتحرك تحت الأرض يمكن أن يجرد الجيش الإسرائيلي من بعض مزاياه التكنولوجية بينما يمنح الفصائل ميزة فوق الأرض وتحتها.

وقال جون سبنسر، الرائد المتقاعد بالجيش الأمريكي ورئيس دراسات الحرب الحضرية في معهد الحرب الحديثة في ويست بوينت: "عادةً ما أقول إن الأمر يشبه المشي في الشارع في انتظار تلقي لكمة في الوجه".

وأضاف أن المدافعين عن المناطق الحضرية "كان لديهم الوقت للتفكير في المكان الذي سيتواجدون فيه، وهناك الملايين من المواقع المخفية التي يمكن أن يكونوا فيها. ويمكنهم اختيار وقت الاشتباك - لا يمكنك رؤيتهم ولكن يمكنهم رؤيتك".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت عشرات الأهداف تحت الأرض في شمال غزة، واصفا إياها بأنها أنفاق ومساحات قتالية وبنية تحتية أخرى تحت الأرض. وجاءت هذه الضربات – التي بدا أنها أهم قصف للأنفاق من قبل إسرائيل حتى الآن – في الوقت الذي كثف فيه عملياته البرية في غزة.