اليونسكو يزور محمية أشتوم الجميل ببورسعيد لمشاهدة الطيور المهاجرة.. صور

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور حسين رشاد، مدير عام محمية أشتوم الجميل، أن مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة زار محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الأنشطة البيئية المرتبطة بالمحميات ووحدة الرصد للطيور المهاجرة، وأنه لم تعد السياحة في بورسعيد مقتصرة على الأماكن السياحية والأثرية، وإنما أصبح جزءا منها هو سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة خلال رحلاتها ذهاباً وإياباً والتي تمكث أعداد كبيرة منها لعدة أسابيع وأشهر على عدد من الأراضى المصرية ومنها منطقة الملاحة وبحيرة المنزلة في محافظة بورسعيد، وان بحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل ومسجل فيها حوالى 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة.

وأوضح حسين في تصريحات خاصة لليوم السابع أن مصر تتميز ب التنوع الكبير في البيئات نظراً للموقع الجغرافي، والذى يتميز انها في ملتقى القارات وفى نفس الوقت تقع في مركز الحزام الصحراوي، الممتد من المغرب في الركن الشمالي الغربي لأفريقيا إلى الصحراء الباردة لأسيا الوسطى، وتحاط مصر من الشمال والشرق ببحرين شبه منغلقين هما البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وتفقد وفد منظمة اليونسكو محمية اشتوم الجميل ببور سعيد أحد المحميات الطبيعية التي تتمتع بتواجد نسبة كبيرة من الطيور المهاجرة والمقيمة في بحيرة المحمية، كما تم تفقد اقسام المحمية من متحف للطيور وأنواعها، كما استمعوا من العالمين والباحثين بالمحمية، إلى مشروع ترقيم السلاحف البحرية ونوعية الطيور المهاجرة وسماتها، ومناطق انتشارها في مصر من القاهرة لاسوان وسواحل البحر الأحمر وموسم الهجرة للطيور والذى يكون على مرتين في السنة مرة في شهر مايو والأخرى في شهر أكتوبر.

وقام وفد منظمة اليونسكو باستخدام أدوات ومعدات وحدة رصد ومشاهدة الطيور المهاجرة من اعلى نقطة في المقر الادارى للمحمية ببور سعيد، وابدوا اعجابهم بطريقة العمل والمشروعات البحثية لتكويد الكائنات البحرية ومنها السلاحف البحرية، وأنواع الطيور وتصنيفاتها.

جدير بالذكر أن محمية اشتوم الجميل هي احد المحميات الطبيعية الساحلية في محافظة بور سعيد ومن ابرز المحميات التي تشتهر بانها في خط سير هجرة الطيور، ويزيد من قيمة الموقع الجغرافي المميز لمصر وجود نهر النيل الذي يقسمها طولياً بالإضافة إلي عدد من البحيرات الساحلية والداخلية مما جعل مصر من المواقع الجاذبة للطيور والتي تمثل أحد أهم مكونات التنوع البيولوجي فيها حيث يوجد في مصر تنوع كبير من الطيور المائية والصحراوية والشاطئية وأيضا الطيور المغردة ويبلغ عدد الطيور البرية المعروفة في مصر حوالي (500) نوعاً منها (150) نوعاً مقيما بالإضافة إلى (350 ) نوعاً مهاجر