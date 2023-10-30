المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية مشروع عالمى متكامل.. فيديو

تنفذ وزارة النقل مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، حيث نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، فيديو يوضح نسب التنفيذ وخطط المشروع، وهذه المنطقة اللوجيستية هى أول منطقة سيتم إنشائها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية والذى يتوافق مع الجمهورية الجديدة التى يتم فيها تطوير كافة قطاعات النقل من سكك حديدية وطرق وكبارى ونقل نهرى وإنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائى الأخضر الصديق للبيئة لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة خاصة وأن مصر هى رئيس مؤتمر المناخ من نوفمبر 2022 حتى نوفمبر 2023.

وأشار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة فى سرعة التداول والإفراج عن البضائع فى الموانئ البحرية وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية، موضحا أن هذه المنطقة اللوجيستية التى تبلغ مساحتها 273 فدان ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحرى والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتى يأتى على راسها صناعة الحاويات وهى من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها إلى مصر

وأكد الوزير، أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل فى أعمال التخزين الإستيراد والتصدير والإيداع الجمركى وإعادة التصدير وهى ابسط الأنشطة وكذلك ستشهد النشاط الثانى المتمثل فى التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة فى عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التى تساهم فى تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر مشيرًا إلى أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التى ستشهدها المنطقة اللوجيستية هى نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقى والأجولة والحاويات ( ال20 قدم وال 40 قدم.

وأضاف أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جدًا لضمان عدم وجود عيوب فى تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية فى منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائى السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشى – الإتحاد – القبارى ) لنقل البضائع والمنتجات إلى كافة انحاء الجمهورية

وأوضح أن هيئة ميناء الإسكندرية ستساهم بمشاركتها فى هذا المشروع فى تسهيل كافة الإجراءات وأن الجانب المصرى سيقوم بردم وتحسين التربة وفقًا للخطة الزمنية التى سيتم وضعها وكذلك مد خطوط السكك الحديدية داخل المنطقة اللوجيستية بالإضافة إلى الميناء النهرى على ترعة النوبارية والميناء النهرى فيما بعد على مصرف المكس وتطوير الطرق فى المنطقة المحيطة بها لافتا إلى أنه على التحالف سرعة تقديم خطة فنية زمنية ونموذج عمل لهذا المشروع الهام متطرقًا إلى الشراكات الناجحة بين الجانبين المصرى والصينى فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات مثل كوبرى الفردان للسكك الحديدية والقطار الكهربائى الخفيف LRT والذى تم تنفيذه مع شركة أفيك الصينية.