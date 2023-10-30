المكسيك: الإعصار أوتيس يوقع نحو 100 ضحية ومفقود

قالت السلطات في ولاية جيريرو المكسيكية، الاثنين، إن عدد الضحايا والمفقودين بسبب الإعصار أوتيس ارتفع ليقترب من 100 شخص.

وضرب أوتيس، وهو عاصفة من الفئة الخامسة، مدينة أكابولكو مع رياح سرعتها 266 كيلومتراً في الساعة، الأربعاء الماضي، ما تسبب في إغراق المدينة وإلحاق أضرار بالغة بأسقف المنازل والفنادق والشركات الأخرى.

وغمرت المياه المركبات، وانقطعت الاتصالات وكذلك الطرق والمواصلات البرية والجوية.

وقالت إيفلين سالجادو حاكمة ولاية جيريرو إنه تأكد سقوط 45 شخصاً، بينما ما زال 47 في عداد المفقودين، مستندة إلى الأرقام التي أوردها الادعاء العام في الولاية.

وكانت سالجادو قد ذكرت صباح الأحد، أن عدد الوفيات بلغ 43 شخصاً.

وقالت سلطات الحماية المدنية الاتحادية المكسيكية، بعد ظهر الأحد، إن عدد المتوفين بلغ 48، بينهم 43 في أكابولكو و5 في كويوكا دي بينيتيز القريبة.