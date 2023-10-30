المدفعية الإسرائيلية تستهدف المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة

كتب أحمد جمعة

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بسلاح المدفعية المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة.

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، استهداف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة للمرة الثانية، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر، بحسب ما أعلنه الدكتور صبحي سكيك مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الطابق الثالث في المستشفى التركي بمنطقة نتساريم وسط قطاع غزة.

فيما أكد صحفيون فلسطينيون في غزة لـ"اليوم السابع"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى ملاصق لمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيه وتعريض حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين والاف النازحين بداخله للخطر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية المسلحة فى غزة، صواريخ على مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية فى غزة.

تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، منذ قليل، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتوغلة شمال غرب غزة.