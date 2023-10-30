المتهم بسرقة السيارات بالمنيرة الغربية: نفذت 5 وقائع باستخدام المفتاح المصطنع

كتب أحمد إسماعيل

اعترف المتهم بتكون تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنيرة الغربية أمام جهات التحقيق المختصة بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

أقر المتهم فى أقواله أمام النيابة العامة بإرتكابه 5 وقائع سرقة بمنطقة المنيرة الغربية، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة، يساعده على تصريف المسروقات.

فيما أقر المتهم الثانى تاجر الخردة فى أقواله أمام جهات التحقيق أنه تجمعه صداقه مع المتهم الأول وأن دوره كان يتلخص فى تصريف المسروقات من خلال مجال عمله فى تجارة الخردة.

من جانبها قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس عاطل وتاجر خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابة.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات اتهامهما، وبيان وجود حوادث سرقة أخرى من عدمه.