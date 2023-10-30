الكونجرس الأمريكى يصوت على حزمة مساعدات بـ14 مليار دولار لإسرائيل الخميس المقبل

وكالات الأنباء

يصوت الكونجرس الأمريكى، الخميس المقبل، على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل.

ويهدف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكى، إلى الدفع قدمًا بمشروع قانون تقديم المساعدات لإسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأعلنت قيادة الأغلبية الجمهورية أن التصويت على القانون سيجري الخميس. ويتضمن مشروع القانون حزمة مساعدات بقيمة 14.5 مليار دولار.

وكان مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي قال أمس الأحد، إنه يتوقع اتخاذ إجراء هذا الأسبوع لدفع مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل حصريا، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.

وقال جونسون، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "سنطرح مشروع قانون مستقل لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب"، مضيفا أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراء مماثلا في مجلس الشيوخ.

وأضاف جونسون: "هناك أشياء كثيرة تحدث في جميع أنحاء العالم يتعين علينا معالجتها وسنفعل ذلك"، دون أن يشير صراحة إلى الصراع في أوكرانيا، متابعًا: "لكن ما يحدث الآن في إسرائيل يحظى بالاهتمام الفوري، وعلينا أن نفصل ذلك ونحققه".