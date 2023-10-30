الكنيسة تقيم صلوات تجنيز الأنبا أثناسيوس في باريس بفرنسا

كتب: محمد الأحمدى

أقامت الكنيسة اليوم الاثنين، صلوات تجنيز الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك بكنيسة القديسين البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس السادس للأقباط الفرنسيين بسارسيل بباريس.

وصلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس ودار السلام، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

وألقى الأنبا برنابا كلمة تعزية قدم خلالها تعزية قداسة البابا لشعب إيبارشية المطران الجليل المتنيح، بينما ألقى نيافة الأنبا لوقا كلمة تعزية باللغة الفرنسية، ثم باللغة العربية.

وشارك في الصلوات الأب القمص بيشوي سوريال كاهن كنيسة الأقباط الفرنسيين التي أقيمت فيها الصلوات، ومجمع إيبارشية باريس وشمالي فرنسا وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

وشارك في التجنيز من الكنائس الشقيقة أسقف الكنيسة الأرمينية بباريس، وكاهن الكنيسة الإثيوبية.



جانب من صلوات التجنيز