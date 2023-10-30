اليوم السابع
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ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة..

القومى للمرأة يختتم البرنامج التدريبى "منهجية الإدخار والإقراض" بالإسكندرية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 04:29 م
القومى للمرأة يختتم البرنامج التدريبى "منهجية الإدخار والإقراض" بالإسكندرية فاعليات البرنامج التدريبي "منهجية الإدخار والإقراض" بمحافظة الإسكندرية
كتب محمود راغب

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اختتم المجلس القومى للمرأة، فعاليات البرنامج التدريبى "منهجية الإدخار والإقراض" بمحافظة الإسكندرية، والتى استهدفت الميسرات والمشرفات الميدانيات بالمشروع بقرى بهيج والغربانيات، وأبوصير، والقرية المركزية، وبرج العرب القديم بمركز ومدينة برج العرب بالمحافظة، وقام بالتدريب كلا من وأمانى برهان مشرفة محافظة الإسكندرية وأحمد غريب مشرف محافظة البحيرة.

 

وجاء ذلك فى إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي- ضمن برنامج الشمول المالى الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وهدف التدريب إلى توضيح أهداف مجموعات الإدخار والإقراض، والتدريب على كيفية إدارة تلك المجموعات وتكوين الجلسات بها، وكيفية وضع ميثاق لعمل المجموعة، وكيفية إجراء الانتخابات للأعضاء بداخل المجموعة، بالإضافة إلى جلسة مخصصة عن مهارات المدرب، والشمول المالى ومدى أهميته.

 







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