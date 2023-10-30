اليوم السابع
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القبض على 60 شخصا بعد اقتحام مطار بداغستان احتجاجا على هبوط طائرة إسرائيلية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 09:38 ص
القبض على 60 شخصا بعد اقتحام مطار بداغستان احتجاجا على هبوط طائرة إسرائيلية قصف غزة
وكالات الأنباء

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أفادت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، إن السلطات ألقت القبض على 60 شخصاً بعدما اقتحم المئات مطاراً في منطقة داغستان الروسية.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان "حددت هوية أكثر من 150 مشاركا في الاضطرابات، وأوقف 60 منهم" موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.

واقتحم المحتجون المطار، الأحد، أثناء وصول طائرة قادمة من إسرائيل، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين الغاضبين جراء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وقصف عنيف في قطاع غزة أوقع آلاف الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.

 







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