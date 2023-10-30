العلاج الطبيعى تخاطب "التعليم العالى" لوقف إعلان توظيف تربية رياضية بمستشفى الإصابات

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى ، وزارة التعليم العالى، ورئيس جامعة أسيوط، بخصوص طلب وقف الإعـلان الخـاص بالمتقدمين لشغل وظائف مستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة التابعـة للمستشفيات الجامعيـة، مشيرة إلى أنه تلاحـظ بـالإعلان وظيفـة أخصـائي رياضـى حـاصـل علـى بكالوريوس تربية رياضية، مشيرة إلى ضرورة النظر ودراسـة إلغاء هذه الوظيفـة نظـراً لإنعدام دورهـم وغيـر مـنوط بهـم التعامـل مـع المرضـى إطلاقـاً وبأي صورة مـن الصور داخـل المستشفيات أيا كانت نوعها.

وأضافت النقابة، أن وقف التعيينات لخريجى التربية الرياضية، ضرورة حيث أن القــرار الوزاري وزارة الصـحة رقـم 75 لسـنة 2001 يوضـح دور خريجـي كليـات التربية الرياضية بالنوادي الصحية، فضلا عن قرار وزارة القوى العاملـة بأنهـم حـرفيين وليس مهنيين ولا يسمح لـهـم بـرخص مزاولـة المهن، مؤكدة أن خريجـي كليات التربيـة الرياضـية أقسـام علـوم الصـحة الرياضية لا يحـق لـهـم التعامل مع المرضى ودورهـم ينـحصـر فـي رفـع معدلات اللياقة البدنيـة للأصـحـاء فقـط لا غيـر وأماكن عملهـم (المـدارس- مراكـز الشـباب والرياضـة ـ النـوادي الاجتماعيـة) ويحرم ويجرم التعامـل مـع الإصـابات حتـى نمنـع الـدخلاء والأدعياء علـى مهنـة العـلاج الطبيعـي وكـذلك حمايـة المرضـى مـن هـؤلاء لإن عملهم داخـل المستشفيات يصبغ ويلبس الأمر أنهم لديهم علاقة بالمرضى.

وتابعت: وتقـوم النقابـة العامـة للعلاج الطبيعـي بمطـاردتهم فـي كـل مكـان والابلاغ عـنـهم وتقـديمهم للأجهـزة التنفيذيـة والرقابية والسيادية حيـث لـديهم العديـد مـن المخالفـات والتعديات علـى مهنة العلاج الطبيعي .