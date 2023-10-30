اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 08:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العثور على حطام طائرة صغيرة في ولاية يوتا الأمريكية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 08:00 ص
العثور على حطام طائرة صغيرة في ولاية يوتا الأمريكية حطام طائرة صغيرة
وكالات

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قالت السلطات الأمريكية إن حطام الطائرة الصغيرة التي تم الإبلاغ عن فقدانها يوم الجمعة تم تحديد موقعها في منطقة جبلية وعرة في وسط ولاية يوتا.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان صحفي إنه تم العثور على الطائرة من طراز سيسنا T206H في “تضاريس شديدة الانحدار وجبلية وخطرة للغاية” بالقرب من هنتنغتون. بسبب التضاريس، سيعتمد NTSB على شركة انتشال الحطام لإحضار الطائرة إلى مكان آمن حيث سيقوم المحقق بفحصها.

ولم تذكر السلطات المحلية والفدرالية عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت، أو إلى أين كانت متجهة، أو سبب سقوطها. وتم تصميم الطائرة ذات المحرك الواحد لاستيعاب ما يصل إلى خمسة ركاب وطيار.

ومن المتوقع صدور تقرير أولي في غضون شهر، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين حتى يصدر المحققون تقريرًا نهائيًا أكثر تفصيلاً. ولم يتم نشر أي معلومات أخرى حول الحادث.

 







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