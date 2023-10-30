اليوم السابع
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الطاقة الذرية: إنتاج أول ضمادة مصرية من مشيمة الولادة لعلاج القدم السكرى 2025

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 01:00 ص
الطاقة الذرية: إنتاج أول ضمادة مصرية من مشيمة الولادة لعلاج القدم السكرى 2025 الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، أنه جار الانتهاء من إجراءات الحصول على موافقة هيئة الدواء المصریة وإنشاء أول مصنع لإنتاج  الضمادات الخاصة بعلاج القدم السكرى و الحروق من مشيمة الولادة باستخدام النظائر المشعة فى مصر والشرق الأوسط  داخل الهيئة لإنتاج المنتج على مستوى تجاري، وسيتم اتخاذ إجراءات تسجیل المنتج بمجرد إنتاجه المخطط له منتصف 2025.
 
وأوضح الحاج ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن الهيئة نجحت فى عمل إنتاج تجريبي للنسيج الأمينوسى و العديد من التجارب العلمية لإثبات فاعليتة العلاجية وتوافقه الأكلينيكى بالنسبة لمرضى قرح الفراش والقدم السكرى والحروق الإشعاعية من خلال ضمادات لاصقة.
 
وأضاف الحاج، أن المنتج الذى توصلت إليه الدكتورة نشوة كمال رضوان الباحثة بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ورئيس مشروع الأنسجة الأمنيتيه المشععة أثبت فاعلية ممتازة بالمقارنة بالطرق التقليدية للعلاج وبالمقارنة بالمنتجات المنافسة دوليا، و تم إثبات هذه النجاحات فى الدوريات العلمية والمؤتمرات العالمية.
 
وتابع: "تم تسجيل هذه الأبحاث على الموقع الرسمى الأمريكى لتسجيل النجاحات المبتكرة أكلينيكيا، كما تم تجربة  السائل الامنيوتي  كعلاج لإزالة تجاعيد الوجه، وآثار حب الشباب، وكانت النتائج مبهرة، وحاز الإنتاج التجريبى لمشروع الأنسجة الأمينيتية بهيئة الطاقة الذرية على نجاحات مع كل الباحثين الذين قاموا بتجربته أكلينيكيا، وقد أبدوا رغبتهم فى استخدام المنتج، والذى تبلغ تكلفته  فى امريكا 700 دولار للاصقة الواحدة بينما يمكن توفيره فى مصر بسعر 250 جنيها فقط".
 
 
 
 
 
 






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