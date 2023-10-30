الصحة العالمية تنظم دورة تدريبية للإعلاميين عن مقاومة المضادات الحيوية

كتبت ــ أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية دورة تدريبية للإعلاميين بإقليم شرق المتوسط، لتفعيل دور الصحفيين من الإقليم في الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات، مع دراسة حالة أوضاع الطوارئ.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن المنظمة تدعو الإعلاميين من جميع أنحاء الإقليم، للمشاركة في دورة تدريبية إلكترونية في 9 نوفمبر المقبل 2023، لمناقشة المشكلة المتنامية لمقاومة مضادات الميكروبات، وتحسين عملية إعداد تقارير بشأنها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن مقاومة مضادات الميكروبات خطر يُهدِّد الصحة والنظم الصحية في الإقليم، وتشير التقديرات إلى أن مقاومة البكتيريا للأدوية قد أودت بحياة 110 آلاف شخص في الإقليم في عام 2019، ولا يزال الوضع يزداد سوءًا، وفي إقليم يواجه تحديات كثيرة، هناك قصور في الإبلاغ عن الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات.

وأضافت، إن الدورة التدريبية تسبق مباشرة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، الذي ينطلق هذا العام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2023، موضحة، أن وسائل الإعلام تستطيع أداء دور محوري في تحسين الوعي بهذه القضية وفهمها والإحاطة بأسبابها وعواقبها، وتقديم إرشادات للجمهور وراسمي السياسات بشأن الإجراءات التي يمكن، بل ينبغي، اتخاذها في هذا الصدد.

مقاومة مضادات الميكروبات قضية تقنية ومعقدة، تنشأ عن مجموعة من العوامل، ومن المهم أن نحدد سبلًا لنقل رواية أبسط، لكنها مقنعة، تقدم إلى الجمهور معلومات تتجاوز تغطية وسائل الإعلام الرئيسية لهذه القضية، التي لا تزال في أغلب الوقت تقتصر على التقارير الرسمية أو الاكتشافات العلمية.

وتهدف الدورة التدريبية، التي ستقدم باللغة العربية مع توفر الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، خبراء تقنيون وعاملون بارزون في هذا المجال، لتحقيق ما يلي:

1.إذكاء وعي الصحفيين في الإقليم وتعزيز فهمهم للخطر الذي تمثله مقاومة مضادات الميكروبات.

2.عرض دراسة حالة عن مقاومة مضادات الميكروبات في أوضاع الطوارئ؛ وتحديد طرق جذابة يقدم من خلالها الصحفيون تقاريرهم الإخبارية عن مقاومة مضادات الميكروبات.

3.توعية الصحفيين بأسباب مقاومة مضادات الميكروبات وعواقبها، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من آثارها.

4. تبادل القصص التي تركز على الناس، ومنهم الناجون من حالات العدوى الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات، والمهنيون الصحيون في الخطوط الأمامية، والشباب المشاركون في الاستجابة لهذه القضية.

5.زيادة التقارير التي تعرضها وسائل الإعلام في الإقليم خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات.

6.إنشاء شبكة من الصحفيين تعنى بتقديم تقارير عن مقاومة مضادات الميكروبات بعد الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات.