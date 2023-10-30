السجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية

قضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة فى التجمع الخامس بمُعاقبة 3 مُتهمين بخطف شخص وطلب فدية بالسجن المشدد 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 3 مُتهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور مصطفى محمد العادلى وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الستة أنهم فى يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجنى عليه، كرهًا عنه إذ أعدوا لذلك مُخططًا إجراميًا بأن قام المُتهمين الرابع والخامس بإبلاغ المُتهمين من الأول للثالث بخط سير المجنى عليه، وما أن ظفروا به دلفوا للمركبة وأجبروه على التوجه لمكانٍ ناءٍ خالٍ من المارة بعيدًا عن ذويه، وما أن بلغوا وجهتهم قاموا بتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام لاصق وحبل وتعدوا عليه بالضرب، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وجاء ذلك مُترافقًا مع طلب فدية بقيمة 800 ألف جنيه مصرى مقابل إطلاق سراحه، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المُتهم السادس. وأسندت النيابة للمُتهمين قيامهم بسرقة المنقولات المُبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق.