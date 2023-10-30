اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بتعاطى المخدرات في مركز دار السلام بسوهاج

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 06:25 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بتعاطى المخدرات في مركز دار السلام بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات بدائرة مركز دار السلام، وتعود أحداث الواقعة لشهر فبراير لسنة 2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أ،م" تهمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ميثامفيتامين مع إحرازه أداة "كتر"، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتعاطي المخدرات بدائرة مركز دار السلام.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس لسنة 2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ع،ج" 35 عاما عامل تهمة إحراز بقصد التعاطي جواهر مخدرة امفيتامين، حشيش، ميثامفيتامين، تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم. 






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