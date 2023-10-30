السجن المشدد من 3 إلى 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى الآثار بالتجمع

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار في الآثار وإحراز أسلحة نارية وبيضاء في منطقة التجمع، بالسجن ما بين 3 سنوات و6 سنوات، وغرامة مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة طبيب تخدير وآخران صاحب شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية وأخصائي تسويق، بتهمة الحفر بحثا عن الآثار بالتجمع الخامس إلى محكمة الجنايات.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمان الأول والثالث أجريا عملا من أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة إنهما نزعا القطع الأثرية من مكانها بغير إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار، كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون جميعا حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقص الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات،. حاز المتهمين جميعا أسلحة نارية وبيضاء.