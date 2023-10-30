الرى: دعوة "الأمم المتحدة الإنمائى" لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، حيث تم مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وأشار سويلم، إلى التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة 31.40 مليون دولار، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز هذا التعاون.

ولفت سويلم، إلى أهمية مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية فى أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة، مشيرًا لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة المختلفة والتى تتضمن "مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادى على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحى - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخى لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها".