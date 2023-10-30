الرئيس الكيني يلغى تأشيرة دخول بلاده بالنسبة للأفارقة

وكالات

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو إلغاء تأشيرة دخول بلاده بالنسبة للأفارقة "من هنا لنهاية العام"، مضيفا أن "اللحظة قد حانت لفهم أهمية التجارة بيننا". ، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

وأوضح روتو في كلمة له أمام قمة الأحواض الثلاثة الكبرى نظمت بالكونغو برازافيل، أن التجارة البينية في إفريقيا "لا تمثل سوى 15% مقابل 70% بالنسبة للدول الأوروبية".

وانتقد روتو المعدل المنخفض للتجارة البينية الإفريقية، ودعا إلى تسريع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من أجل التغلب على ذلك.

وأبرز روتو أهمية أن تعمل البلدان الإفريقية "معا" وأن "تتعاون من أجل رفع التحديات التي تواجهها"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القارة "تحتوي على 65% من الأراضي الصالحة للزراعة لكنها غير مستغلة، كما أنها تمثل نسبة 40% من القوى العاملة العالمية بفضل عدد سكانها الذين غالبيتهم من الشباب".