اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الأوكرانية: كييف تتطلع إلى عقد قمة سلام عالمية هذا العام

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 07:00 ص
الخارجية الأوكرانية: كييف تتطلع إلى عقد قمة سلام عالمية هذا العام زيلينسكي
وكالات

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قال نائب وزير الخارجية الأوكراني ميكولا توتشيتسكي الأحد إن بلاده تسعى إلى عقد "قمة سلام" عالمية هذا العام بعد أن اجتمع ممثلون دوليون في مالطا في مطلع الأسبوع لبحث صيغة السلام التي طرحتها كييف لحربها مع روسيا.

وأضاف توتشيتسكي لرويترز عبر الهاتف بعد وقت قصير من ختام الاجتماع "هذا الهدف يظل ضروريا وممكنا... لقد تبين أن هناك اهتماما بذلك". وأضاف أن رؤساء دول وحكومات سيحضرون القمة.

وقالت كييف إن اجتماع مالطا يومي السبت والأحد حضره شخصيا أو عبر الإنترنت ممثلون من 66 دولة، بزيادة تجاوزت 20 دولة مقارنة باجتماع سابق حول نفس الموضوع في مدينة جدة السعودية في أغسطس . ولا تشارك روسيا في هذه المحادثات.

 







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