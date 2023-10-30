التربية الرياضية بالإسكندرية تنظم حملة تبرع بالدم بمشاركة واسعة من الطلاب

نظمت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية حملة تبرع بالدم بمشاركة واسعة من طلاب الكلية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور سعيد العلام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد الحميد بلال عميد الكلية وإشراف الدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئه نظمت كلية التربية الرياضية بنين - جامعة الاسكندرية.

وقال بيان اليوم أن شارك فى حملة التبرع أعضاء هيئة التدريس وشباب من طلاب الكلية وذلك بالتنسيق مع بنك الدم ودلك تحت عنوان " قطرة من دمك.. تنقذ حياة".

يذكر أن ينظم اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية اللجنة الرياضية العليا بطولة ثلاثيات كرة السلة وتنس الطاولة وذلك 5 و6 نوفمبر القادم بملاعب استاد الجامعة بكلية الهندسة بمشاركة الطلاب بكافة الكليات.

كما اعلنت عن جوائز الفريق الفائز بالمركز الأول 1600 جنيه للفريق لكرة السلة و500 جنيه لتنس الطاولة، وذلك تحت رعاية الدكتور على عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.