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الأرصاد: فرص سقوط أمطار رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 10:58 ص
الأرصاد: فرص سقوط أمطار رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء حالة الطقس
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.






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