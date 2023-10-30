اعرف أسباب الإصابة بالحمى وطرق علاجها فى المنزل

كتبت نهير عبد النبى

الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة واحدة من أكثر المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وخصوصًا الأطفال وهى دليل على وجود مشكلة صحية فى الجسم أو التهاب، وحسب ما ذكره موقع pennmedicine.

العوامل الأخرى التي قد تؤثر على درجة حرارة الجسم هي:

-الدورة الشهرية للمرأة، النشاط البدني، والعاطفة القوية، وتناول الطعام، والملابس الثقيلة، والأدوية، وارتفاع درجة حرارة الغرفة، والرطوبة العالية، كلها يمكن أن تزيد من درجة حرارة الجسم.

-تعتبر الحمى جزءًا مهمًا من دفاع الجسم ضد العدوى، تزدهر معظم البكتيريا والفيروسات التي تسبب العدوى لدى البشر بشكل أفضل عند درجة حرارة (37 درجة مئوية).

عدوى تسبب الحمى

-التهابات العظام والتهاب الزائدة الدودية، والتهابات الجلد أو التهاب النسيج الخلوي، والتهاب السحايا.

-التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد أو الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا، والتهاب الحلق، والتهابات الأذن، والتهابات الجيوب الأنفية، وعدد كريات الدم البيضاء، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والسل.

-التهابات المسالك البولية.



-التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي والتهاب المعدة والأمعاء البكتيري.

-قد يعاني الأطفال والبالغون من حمى منخفضة الدرجة لمدة يوم أو يومين بعد بعض التطعيمات.

-قد يسبب التسنين ارتفاعًا طفيفًا في درجة حرارة الطفل.



-قد تسبب اضطرابات المناعة الذاتية أو الالتهابات أيضًا الحمى. بعض الأمثلة هي:

-التهاب المفاصل أو أمراض النسيج الضام مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية الجهازية

-التهاب القولون التقرحي ومرض كرون

-التهاب الأوعية الدموية أو التهاب محيط الشريان العقدي

قد تكون الحمى أول أعراض السرطان وينطبق هذا بشكل خاص على مرض هودجكين، وسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين، وسرطان الدم.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى للحمى ما يلي:

-جلطات الدم أو التهاب الوريد الخثاري

-الأدوية، مثل بعض المضادات الحيوية، ومضادات الهيستامين، وأدوية النوبات

طرق تساعدك فى علاج الحمى فى المنزل:

-قم بإزالة الملابس أو البطانيات الزائدة. يجب أن تكون الغرفة مريحة، وليست شديدة الحرارة أو البرودة.

- جرب طبقة واحدة من الملابس الخفيفة وبطانية خفيفة الوزن للنوم.

-قد يساعد الحمام الفاتر في تبريد الشخص المصاب بالحمى. وهذا فعال بعد إعطاء الدواء، وإلا فقد ترتفع درجة الحرارة مرة أخرى.

-لا تستخدم الحمامات الباردة أو الثلج فهو يؤدى إلى تبريد الجلد، ولكنه غالبًا ما يجعل الوضع أسوأ من خلال التسبب في الارتعاش، مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم الأساسية.