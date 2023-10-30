إطلاق بوابة التحول الرقمى لامتحانات الشهادة الإعدادية على موقع "تعليم الدقهلية"

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم إطلاق بوابة التحول الرقمى لامتحانات الشهادة الاعدادية على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ويتم من خلال بوابة التحول الرقمى تسجيل استمارة 1 سرى عضوية لأعمال امتحانات الإعدادية إلكترونيا بواسطة كل مدرسة، وتم تدشين الموقع الالكترونى اليوم بإجتماع مدراء مراحل التعليم الإعدادى والابتدائى على مستوى الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن تم عقد اجتماع موسع مع مديرى المراحل التعليمية بالمديرية والادارات التعليمية برئاسة هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، لمناقشة منظومة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وعرض السيد محمدين، التعليمات المنظمة للعمل، ورئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الاعدادية، جاء ذلك فى إطار منظومة التحول الرقمى لمنظومة امتحانات الشهادة الاعدادية، وتحت رعاية ناصر شعبان، وبحضور الدكتور عصام عماره ومديرى المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية.