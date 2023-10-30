اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 08:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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(أونروا) تعلن مقتل 10 من موظفيها في غزة خلال الساعات الـ72 الأخيرة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 07:16 م
(أونروا) تعلن مقتل 10 من موظفيها في غزة خلال الساعات الـ72 الأخيرة قطاع غزة
أ ش أ

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين إن 10 من موظفيها قتلوا خلال الساعات الـ72 الماضية، ليصل مجموع من قتلوا من موظفيها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر إلى 63 موظفا. 

وأضافت الوكالة -في بيان صحفي- أن ما يقرب من 672,000 نازح داخليا يعيشون في 149 مُنشأة تابعة "للأونروا" في مُختلف أنحاء قطاع غزة، ويواجهون ظروفًا يائسة بشكل مُتزايد. 


وواجهت قدرة الوكالة على تقديم المساعدة المُنقذة للحياة مزيدًا من العوائق بسبب انقطاع الاتصالات لمدة 36 ساعة والذي أثر على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المُنظمات الإنسانية، في الفترة ما بين 27 أكتوبر والساعات الأولى من يوم 29 أكتوبر.







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