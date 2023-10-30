أعراض وطرق علاج الشوكة العظمية.. استشارى يوضح

كتبت رانيا عامر

الشوكة العظمية هي بروز عظمي إضافي ينشأ على أطراف العظام، وغالبًا ما يتشكل في الأماكن التي تلتقي فيها العظام، مثل المفاصل، وتسبب شعور بألم يحدث أسفل القدم، وحول الكعب، نتيجة للإصابة بالتهاب في الأنسجة التي تربط أصابع القدم بالكعب.

الشوكة العظمية قال الدكتور عادل غيث استشارى جراحة العظام والعمود الفقرى بمستشفى الفيوم العام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الشوكة العظمية هى نتؤء يحدث نتيجة تكوين أملاح سوى كانت أوجزيلات أو كالسيوم فى كعب القدم، ولا يشعر بها المريض، وغالبًا لا تسبب الشوكة العظمية أي أعراض ولكن يمكن أن ترتبط بألم متقطع أو مزمن، خاصة أثناء المشي، ولكن عندما يحدث احتكاك بين الشوكة والطبقة المبطانة التى تسمى اللفافة الاخمصية بالقدم، يترتب على ذلك التهاب تلك الطبقة وهنا يحدث الشعور بالألم.

أوضح الاستشارى، أن مسألة الإصابة بالعظمة الشوكية تختلف من شخص إلى آخر على حسب حالته الجسمانية "نحيف أو سمين" أو حالته الصحية إذا كان يعانى من بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكر أو ترسيب الأملاح بشكل دائمًا.

كما وصف الجراح، ألم الشوكة العظمية والتهاب اللفافة الأخمصية على أنه سكين أو دبوس يلتصق بأسفل أقدام المصابين، وهو ألم خفيف غالبًا يتحول فيما بعد إلى الألم الحاد بعد الوقوف أو عقب الجلوس لفترة طويلة من الوقت.

طرق علاج الشوكة العظمية

أكد استشارى العظام، أنه فى بعض الأحيان نبدأ بالأدوية المضادة للألتهاب العظمة الشوكية على أساس أن هذا الألم بيكون مصاحب بالالتهاب فى أولى مراحل العلاج، ثم إلى إطالة اللفافة الأخمصية بمنطقة القدم عن طريق العلاج الطبيعى بممارسة عدة تمارين معينة، أو استخدام موجات فوق صوتية فى تلك المنطقة، أو حقن عن طريق البلازمة، أو حقن موضعى بالكورتيزون.

كما نصح الاستشارى، المصابين بتقليل الوقوف والجلوس أيضًا، وعند النوم تكون وضع القدم 90 درجة حتى لا يتم الضغط على الشوكة العظمية من قبل اللفافة الأخمصية من أجل تخفيف نسبة الألم، بجانب ارتداء الأحذية الطبية، وشدد على ضرورة إنقاص الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة.