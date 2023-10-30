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أسيرات إسرائيليات يوجهن رسالة حادة لنتنياهو: تضحى بنا من أجل مصالحك (فيديو)

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 04:16 م
أسيرات إسرائيليات يوجهن رسالة حادة لنتنياهو: تضحى بنا من أجل مصالحك (فيديو) أسيرات إسرائيليات يوجهن رسالة حادة لنتنياهو
كتب أحمد جمعة

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وجهت عدد من الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات لدى الفصائل رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه بوقف إطلاق نار فورا لإنقاذ حياتهن وإعادتهن لأسرهن، جاء ذلك في مقطع مصور للأسيرات نشرته الفصائل.
 
وتحدثت في الفيديو إحدى الأسيرات الإسرائيليات التي قالت في رسالتها إلى بنيامين نتنياهو: سلام بنيامين نتنياهو.. لازلنا لمدة 23 يوما محتجزات في غزة.. أنت السبب فيما حدث في 7 أكتوبر.. نريد العودة لمنازلنا.. أنت التقيت الأسر الإسرائيلية وكان بإمكانك وقف إطلاق النار وإعادتنا لأهلنا.
 
وتابعت الأسيرة الإسرائيلية: نريد العودة لأهلنا.. أنت تدفع بنا في شيء يخصك سياسيا وعسكريا وأمنيا.. نحن نريد الرجوع لأهلنا.. حررنا.. حررنا.. حررنا .. نريد العودة لأهلنا الآن الآن الآن.
 
 
 






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