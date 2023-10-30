أسعار النفط تسجل89.47 دولار لخام برنت و84.32 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 89.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.32 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار بأكثر من 1% اليوم.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 2 %، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو3 %.

وقبضت شرطة إنجلترا، مؤخرًا، على اثنين من نشطاء المناخ فى متحف التاريخ الطبيعي فى لندن بعد رش الذرة البرتقالى على الهيكل العظمي لأحد الديناصورات، وفعل النشطاء ذلك لمطالبة حكومة المملكة المتحدة بوقف مشاريع النفط والغاز.

والاثنين الذين تم القبض عليهما، هما الدكتور ويل ستابلفورث طبيب الجهاز الهضمي، والدكتور ستيف فاى أخصائى العلاج الطبيعى، ورفع الاثنان لافتة كتب عليها "من أجل الصحة - أوقفوا النفط" وبعد رش الذرة البرتقالى على هيكل الديناصور قبض عليهم مباشرة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

وسبق أغلق نشطاء المناخ عدة شوارع في برلين، احتجاجًا على إنهاء دعم هولندا للوقود الأحفورى، وقالت الشرطة الألمانية في بيانها على إكس، إن النشطاء قاموا برش الطلاء على الطريق السريع، كما وزع النشطاء ألوان العلم الهولندي الأحمر والأبيض والأزرق على مساحة واسعة من الطريق، على خلفية سلسلة من الاحتجاجات في هولندا، والتي سعى من خلالها النشطاء إلى إنهاء دعم الحكومة الهولندية للوقود الأحفوري.

وقام الناشطون بتركيب كتل خرسانية في منطقة فيلهلم شتراسه ولايبزيجر شتراسه في وزارة المالية الاتحادية، حسبما ذكرت الشرطة، حيث أكد مراسل وكالة الأنباء الألمانية في الموقع أن ذلك من فعل جماعة "تمرد الانقراض".