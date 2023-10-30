أزمة نقص "القرع" تواجه إيطاليا مع بداية احتفالات الهالوين بسبب تغير المناخ

فاطمة شوقى

تعانى إيطاليا من نقص كبير فى إنتاج "القرع" اللازم لاحتفالات الهالوين، وذلك بسبب الجفاف وتغير المناخ، حيث سجلت نقص بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق،حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا تستعد فى الوقت الحالى لاحتفالات الهالوين ولكن يعانى الايطاليون من ارتفاع فى الاسعار وأيضا نقص فى بعض المواد الغذائية بسبب التغير المناخى ، وأوضحت وزارة الزراعة الإيطاليةكولديريتي، إن القرع سيباع بسعر يتراوح بين 1.5 و2 يورو للكيلو الواحد، ولكنه سيتضاعف أيضًا إذا تم تقشيره وتقطيعه.

وأوضحت الوكالة أن ايطاليا استوردت قرع بنسبة 7% هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى ، عندما وصل الانتاج الى 12.7 مليون كيلوجرام على مدار العام.

وتعانى إيطاليا من موجة جفاف كبيرة ، وهدد جفاف نهر "بو" الذى يعد أطول وأقوى أنهار إيطاليا بعواقب وخيمة ليس فقط على الشمال المزدهر الذي يمر عبره، ولكن على البلد بأكمله، نظرًا لتأثيره الهائل على الاقتصاد الإيطالي، حيث انخفض منسوب المياه فيه لأدنى مستوى منذ 30 عاما.

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أن وكالة المناخ والبيئة الإيطالية بولزانو حذرت من تراجع الثلوج والامطار ، وعانت جبال الألب المحيطة بشتاء جاف ودافئ بشكل غير عادي ، تاركة احتياطيات الثلج التي كانت ستغذي نهر بو وروافد أخرى في جنوب وغرب أوروبا في أواخر الربيع والصيف لتلبية الطلب المتزايد على المياه للري والشرب وتوليد الكهرباء .

وقال أحد الصيادين الكابتن جوليانو لانديني وهو يهز رأسه بذراعيه ممدودتين على جسر قارب ستراديفاري ، الذي رست تحت جسر بوريتو وتحيط به امتدادات طويلة من الرمال، وكان قاربه الذي يبلغ طوله 60 مترًا يحمل ما يصل إلى 400 شخص حتى في المياه الضحلة ، لكن تدفق النهر لا يتجاوز 350 مترًا مكعبًا في الثانية ، أي أقل من يونيو الماضي ، عندما كانت الظروف في أقصى درجات الحرارة والجفاف على مدار السبعين عامًا الماضية .

ويمتد نهر بو على مسافة 652 كيلومترًا من مدينة تورينو الشمالية الغربية إلى البندقية على الساحل الشرقي ، ويمر عبر أكثر المناطق كثافة سكانية وصناعية وزراعة في إيطاليا ، والمعروفة باسم وادي الطعام الإيطالي.