5 عادات شائعة تسبب عدم التوازن الهرمونى وتعرضك لمشاكل صحية.. اعرفها

كتبت ميرفت رشاد

الاختلالات الهرمونية شائعة جدًا لدى النساء، ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشكلات، بما في ذلك عدم انتظام الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل حب الشباب وضعف صحة العظام وتحديات الخصوبة، وتساهم العادات اليومية في حدوث هذه الاختلالات الهرمونية، والمثير للدهشة أن هذه الأسباب يمكن أن تكون بسيطة مثل تخطي وجبة الإفطار وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وإليك قائمة العادات التي تسبب عدم التوازن الهرمونى، وفقًا لما نشره موقع " ndtv".





العادات التي يمكن أن تساهم في عدم التوازن الهرموني

1. تخطي وجبة الإفطار

إذا كنت تقوم باستبدال وجبتك الصباحية بفنجان من القهوة فقط، فكر مرتين، تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يعطل التوازن الهرموني لديك، من الضروري أن تبدأ يومك بوجبة إفطار مغذية لتحقيق الاستقرار في الهرمونات لديك.

2. الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية

رواد صالة الألعاب الرياضية الذين يمارسون تمارين مكثفة، مثل الجري أو التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، قد يخلون عن غير قصد بتوازنهم الهرموني.

3. قلة النوم

الفشل في الحصول على 6 إلى 7 ساعات من النوم كل ليلة يمكن أن يؤثر سلبًا على هرموناتك، إن إعطاء الأولوية للنوم الجيد أمر ضروري للتناغم الهرموني.

4. قضاء وقت طويل أمام الشاشة

يمكن أن يؤثر تصفح هاتفك قبل وقت النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة على جودة نومك ويعطل دوراتك الهرمونية، يمكن أن يساعد تقليل وقت الشاشة خلال هذه الفترات الحاسمة في موازنة الهرمونات.

5. المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء

قد تحتوي العناصر اليومية مثل زجاجات المياه البلاستيكية ومستحضرات التجميل الموجودة في علب الألومنيوم على مواد كيميائية تسبب اضطرابات الغدد الصماء، يمكن أن تتداخل هذه المواد مع نظامك الهرموني، لذا يُنصح بالحد من التعرض لها.