10 معلومات عن مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالقليوبية

أحد المشروعات العملاقة التي شهدتها محافظة القليوبية، هو مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي شهد افتتاحه وتفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ عمله على الفور.

ويرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول هذا المشروع العملاق، والتي جاءت على النحو التالي:

1- يهدف مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت لتحويله إلى مقطرات عالية الجودة.

2- بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 4.3 مليار دولار.

3- تصل طاقة التغذية للمشروع حوالي4.3 ألف طن سنويًا.

4- ينتج حوالي 2.3 مليون طن سنويًا سولار.

5- ينتج 599 ألف طن سنويًا من وقود النفاثات.

6- ينتج 315 ألف طن سنويًا من مادة المازوت.

7- ينتج المشروع 336 ألف طن سنويًا من مادة "النافتا الخفيفة".

8- ينتج 96 ألف طن سنويًا من الكبريت.

9- ينتج 453 ألف طن سنويًا من الفحم.

10- يستهدف المشروع تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وتلبية أغلب الاحتياجات المحلية ولتعظيم حجم الإنتاج المحلى.