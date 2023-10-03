وكيل مطرانية حلوان: "حكاية وطن" كشف أن الرئيس السيسى فى قلوب المصريين

كتب: محمد الأحمدى

قال القمص ميخائيل جرجس، وكيل مطرانية حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين للأقباط الأرثوذكس إن الرئيس عبدالفتاح السيسى خاض معارك قوية ضد الإرهاب لم يشهدها أى من الرؤساء السابقين، واستمر فى ذلك مع إجراءات اتخذها فى طريق التنمية، وكان أبرزها دعم المواطنة والوحدة الوطنية.

وتابع وكيل مطرانية حلوان والمعصرة و 15 مايو والتبين فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن مؤتمر "حكاية وطن" عرض إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى خلال عشر سنوات فى كافة المجالات بأرقام وإحصائيات، قائلا:" أكبر وأعظم إنجاز للرئيس هو تربعه فى قلوب المصريين بعد مرور 10 سنوات وحب الشعب العظيم له.

وأضاف أن الرئيس السيسى يمتلك رؤية سياسية واضحة استطاع من خلالها إحداث نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية تمثلت فى الجمهورية الجديدة ومانشهده من انفتاح وتقدم فى كافة المجالات.