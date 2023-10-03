وكيل تعليم بورسعيد: حققنا نجاحات كبيرة جعلتنا الأولى على مستوى الجمهورية

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقاعة المؤتمرات بحضور كل من أحمد والى وكيل المديرية ومحمود بدوى مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والمهندسة حنان صبح مدير عام التعليم الفني، ومديرى عموم الإدارات التعليمية ووكلاءها ومديرى المراحل التعليمية بالتعليم العام والفنى وموجهى عموم وموجهى مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية على مستوى المحافظة ومديرى مدارس التعليم الفنى.
وأكدت أن قاطرة التنمية فى مصر تستحق أن تتمتع بخدمات تعليمية متميزة نظرا للدعم الدائم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للعملية التعليمية، وتمتع مدارسها ببنية تحتية قوية، وتواجد معلمين أكفاء يتمتعون بقدر عال من المهنية والإخلاص والتفانى فى العمل.
وطالبت هالة، بالتكاتف والمضى قدما لتنفيذ مسابقة تلخيص الكتاب المدرسى بين طلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية بهدف تدريب الطلاب على إعداد الملخصات بصورة موضوعية تتسق وتتوافق مع الأسلوب العلمى وحثهم على قراءة الكتاب المدرسى والترغيب فيه، متمنية التوفيق والسداد للجميع.
اجتماع قيادات التعليم ببورسعيد
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة تعليم بورسعيد
جانب من اجتماع قيادات التعليم ببورسعيد (1)
جانب من اجتماع قيادات التعليم ببورسعيد (2)
وكلاء ومديري الإدارات التعليمية ببورسعيد (2)
وكيل وزارة تعليم تتوسط قيادات التعليم ببورسعيد
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