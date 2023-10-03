وكيل تعليم بورسعيد: حققنا نجاحات كبيرة جعلتنا الأولى على مستوى الجمهورية

بورسعيد محمد فرج

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقاعة المؤتمرات بحضور كل من أحمد والى وكيل المديرية ومحمود بدوى مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والمهندسة حنان صبح مدير عام التعليم الفني، ومديرى عموم الإدارات التعليمية ووكلاءها ومديرى المراحل التعليمية بالتعليم العام والفنى وموجهى عموم وموجهى مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية على مستوى المحافظة ومديرى مدارس التعليم الفنى.

ومن جانبها رحبت، وكيل أول الوزارة، بالحضور لافتة إلى أن تعليم بورسعيد حقق نجاحات كبيرة تحقق له الصدارة فى ملف التعليم على مستوى محافظات الجمهورية.

ووأضحت وكيل الوزارة، أن شعار الفترة الحالية هو تجسيد القدوة وتحقيق الانضباط المدرسى والتربية لدى الطلاب والوظيفى لدى القائمين على العملية التعليمية.

ووجهت من خلال الاجتماع تخصيص الحصة الأولى من اليوم الدراسى لمدة أسبوعين لتعزيز معلومات الطلاب حول حرب أكتوبر المجيدة وبطولات قواتنا المسلحة فيها وتسليط الضوء على أبرز قادتها.

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام، على عدم التهاون فى تنفيذ المسابقة المعممة على مدارس المحافظة احتفالا باليوبيل الذهبى لذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

ومن جهة أخرى أكدت أن التعليم يلمس كل أسرة فى بورسعيد ويجب أن يتحمل دوره المجتمعى فى تربية النشء وتعزيز الأخلاق وترسيخ مفاهيم القدوة الحسنة لدى الطلاب، بهدف اكتمال ركائز التربية والتعليم وتكوين شخصية الطالب السوية القادرة على تحمل المسئولية وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكدت أن قاطرة التنمية فى مصر تستحق أن تتمتع بخدمات تعليمية متميزة نظرا للدعم الدائم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للعملية التعليمية، وتمتع مدارسها ببنية تحتية قوية، وتواجد معلمين أكفاء يتمتعون بقدر عال من المهنية والإخلاص والتفانى فى العمل. وطالبت هالة، بالتكاتف والمضى قدما لتنفيذ مسابقة تلخيص الكتاب المدرسى بين طلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية بهدف تدريب الطلاب على إعداد الملخصات بصورة موضوعية تتسق وتتوافق مع الأسلوب العلمى وحثهم على قراءة الكتاب المدرسى والترغيب فيه، متمنية التوفيق والسداد للجميع.