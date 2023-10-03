وكيل "تعليم بنى سويف" يتفقد مدارس ناصر ويؤكد على أهمية مجموعات الدعم المدرسى

بنى سويف هانى فتحى

قام محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني بمتابعة عدد من مدارس إدارة ناصر التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بتكثيف المتابعة على المدارس لتحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء اليوم الدراسى.

وبدأت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد محمد طه الساعي الإعدادية بنات، ثم مدرسة محمد فريد الإعدادية بنات، ونجع الديب الإعدادية المشتركة، والشهيد دياب عبد اللطيف الابتدائية، ومدرسة سعيد عيسى الابتدائية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وشارك عبد التواب الطالبات طابور الصباح، مستمعا لبرنامج الإذاعة المدرسية، ثم تفقد وكيل الوزارة حجرات الدراسة ومعامل الأوساط وحرص على متابعة ومحاورة الطلاب حول إنجازات نصر أكتوبر المجيد وما حققته العسكرية المصرية والدروس المستفادة من نصر أكتوبر وأهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة.

واطمأن على انتظام العملية التعليمية ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة، مؤكدا على انتظام الدراسة في 1300 مدرسة ( ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي عام وفنى).

وطالب وكيل الوزارة بضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية من بداية اليوم الدراسي واختيار البرامج خلال الإذاعة المدرسية التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والعمل على توعية الطلاب بالمشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة والانجازات التي تحققها مصر فى مختلف المجالات.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور ومتابعة دخول وخروج الطلاب المدرسة وتفعيل دور الإشراف اليومي منعا للازدحام والتكدس على بوابة الخروج وأثناء الصعود إلى الأدوار العليا وأثناء تواجد التلاميذ والطلاب في فناء المدرسة خلال الفسحة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا عند الدخول والخروج، كما شدد وكيل الوزارة على استمرار نظافة المدارس وتطهير دورات المياه والانتهاء من توزيع الكتب المدرسية وكذلك تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.