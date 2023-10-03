وزير خارجية التشيك: الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يكون سريعًا ومستدامًا

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أكد وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أن موقف بلاده من أوكرانيا واضح، ويجب أن يكون الدعم العسكري لكييف سريعًا ومستدامًا.



وقالت وزارة الخارجية التشيكية - حسبما ذكر راديو "براج الدولي" - إن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال المباحثات التي عقدت، اليوم الإثنين، هو مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ضد القوات الروسية.



أما رئيس السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إن الاجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية، الذي يعقد خارج التكتل لأول مرة يبعث رسالة مفادها أن دعم التكتل راسخ ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.