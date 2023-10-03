اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة البيئة التونسية تحذر من خسائر كبيرة جراء كوارث محتملة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:00 ص
وزيرة البيئة التونسية تحذر من خسائر كبيرة جراء كوارث محتملة وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي
وكالات

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حذرت وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي، الاثنين، من أن الخسائر المحتملة التي قد تتكبدها تونس، إذا لم تتخذ إجراءات للحد من مخاطر الكوارث تقدر بنحو 138 مليون دولار سنويا.
 
وصرّحت الوزيرة لإذاعة "موزاييك"، بأنه "من الضروري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتي تتطلب تمويلات تقدر بأكثر من 550 مليون دينار تونسي".
 
جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح "المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث"، الذي يُعقد في تونس، اليوم وغدا، في قصر المؤتمرات في العاصمة التونسية.

تونس

وزارة البيئة التونسية

ليلى الشيخاوي



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