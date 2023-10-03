هيئة فلسطينية ترصد 923 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه خلال الشهر الماضى

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ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذت خلال شهر سبتمبر الماضي، 923 اعتداءً، تراوحت ما بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، لدى تقديمه التقرير الشهري، إن الانتهاكات التي رصدتها الهيئة في شهر سبتمبر تركزت في محافظة القدس بـ181 اعتداءً، تليها محافظة نابلس بـ144 اعتداء، ثم محافظتا الخليل وسلفيت بـ101 اعتداء، مشيرا إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 123 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة في مسافر يطا في محافظة الخليل، والقدس، ورام الله، وأريحا (شرقا) وتركزت الاعتداءات هذا الشهر في محافظة نابلس (شمالا) بـ40 اعتداءً، والخليل (جنوبا) بـ22 اعتداءً.

وأكد شعبان أن حكومة الاحتلال أثبتت مرة أخرى بالوجه القطعي رعايتها لمليشيات المستوطنين من خلال تخصيص مبالغ مالية لصالح البؤر الرعوية التي تعتبر مكاناً لانطلاق جماعات شبيبة التلال الإرهابية في تنفيذها الاعتداءات ضد الفلسطينيين، مُشدداً على خطورة هذا التبادل الوظيفي في الأدوار بين المستويين الرسمي المتمثل في الحكومة والجيش، وغير الرسمي المتمثل في مليشيات المستوطنين التي أصبحت تتلقى أوامرها مباشرة من داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية.

وقفزت إخطارات الهدم المقدمة إلى الفلسطينيين قفزة خطيرة أخرى بتسجيلها رقماً قياسياً، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 168 إخطارا بهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت؛ ما ينذر بتنفيذ عمليات هدم كثيرة في المرحلة المقبلة، معظمها في محافظات أريحا وسلفيت بـ83 إخطارا، ونابلس بـ28 إخطارا، وأريحا بـ27 إخطارا.

وأشار إلى أن الاحتلال يركز حملات توزيع الإخطارات في الفترة الأخيرة في محافظة سلفيت (شمال الضفة)، في محاولة منه لتفريغ الشريط الذي يمتد من أراضي الـ48، وحتى مستوطنة أرئيل لصالح إجراء تواصل جغرافي استيطاني يعزل القرى والبلدات الفلسطينية، ويعزز الوجود الاستيطاني في هذه المنطقة تحديدا، كما أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي - خلال سبتمبر الماضي - بلغت ما مجموعه 28 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية ومصادر رزق، تسببت في هدم ما مجموعه 74 منشأة ومصدر رزق، وتركزت في محافظتي جنين والقدس (شمال ووسط الضفة الغربية).

وأوضح أن ما مجموعه 728 شجرة تعرضت للتقطيع والاقتلاع، تركز جلّ هذه العمليات في محافظة سلفيت باقتلاع 335 شجرة، تليها محافظة الخليل باقتلاع 153 شجرة.

ورصد التقرير أن سلطات الاحتلال قامت بدراسة 16 مخططاً هيكلياً لأغراض توسعة مستوطنات هدفت إلى بناء 816 وحدة استيطانية على مساحة 4414 دونما، وصادقت على 5 مخططات هيكلية تهدف إلى بناء 684 وحدة استيطانية على مساحة 204 دونمات من أراضي المواطنين، في حين أودعت للمصادقة اللاحقة 11 مخططاً هيكلياً تهدف إلى تخصيص 4000 دونم من الأراضي المستولى عليها لصالح الاستيطان، من أجل بناء 132 وحدة استيطانية على مساحة 170 دونماً.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال جددت أمرا لوضع اليد لأغراض أمنية وعسكرية على 350 دونما من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمالي القدس، وبيت لقيا غربي رام الله، جرى الاستيلاء عليها عام 2004 لأغراض إقامة مقاطع من جدار الفصل على أراضي قرى محافظتي القدس ورام الله، في واحدة من المخالفات الجسيمة لأبسط قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان وجرمت السيطرة على أراضي المواطنين الواقعين تحت سيطرة الاحتلال.