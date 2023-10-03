هطول أمطار على مناطق متفرقة بالإسكندرية مع انخفاض طفيف بالحرارة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت مناطق متفرقة بوسط محافظة الإسكندرية منذ قليل ،سقوط أمطار متوسطه الي خفيفة متفرقة، بمناطق الجمرك والمنشية واللبان والازاريطة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل المشالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتتوقع هيئة الأرصاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26



امطار متوسطه وخفيفة علي الإسكندرية



امطار متوسطه علي وسط الإسكندرية