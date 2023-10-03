هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "السياحة" و"مواد البناء"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.9%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، وهبطت قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%.

وهبط قطاعا العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، ونزل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 4%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.31%، والعرب على 7.23%، واستحوذت المؤسسات على 25.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 68.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 106 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، 175.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 19706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 23565 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5501 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 5477 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.