هاجمه 3 مسلحين فى واشنطن.. سرقة سيارة عضو بالكونجرس

وكالات

تعرض النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويلار، لهجوم من ثلاثة رجال مسلحين بالقرب من مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، حيث سرقوا سيارته، ويجري البحث عنهم.

وتعرضت السيارة للسرقة في منطقة نافي يارد بجنوب شرق واشنطن على بعد ميل واحد من مبنى الكابيتول الأمريكي على يد لصوص استولوا عليها وعلى وأمتعته، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن شرطة العاصمة ومكتب عضو الكونجرس.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن واحدا على الأقل من خاطفي السيارات كان يحمل مسدسا.

وقال مكتب كويلار إنه لم يصب بأذى في الحادث.

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، يبدو أن سرقة السيارة حدثت، حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت الشرقي، عند تقاطع شارعي نيوجيرسي وكاي.

ولا توجد مؤشرات على وقوع أي إصابات حتى الآن، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت لوحة ترخيص السيارة في تكساس تشير إلى أن المالك عضو في الكونجرس، بحسب الصحيفة.

وكويلار في فترة ولايته العاشرة في مجلس النواب، ويمثل منطقة جنوب تكساس التي تضم لاريدو وسان أنطونيو، وفقا للصحيفة.