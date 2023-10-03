نقيب العاملين بالضرائب: باسم 250 ألف عامل نشكر الرئيس لتلبية نداء المصريين

كتبت آية دعبس

أعرب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة ، عن سعادته وشكره وتقديره ، للرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية نداء ملايين المصريين وإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة ، لمواصلة الانجازات لبناء "الجمهورية الجديدة"، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري ، والاستمرار في تطوير الحياة السياسية والحزبية ، فضلا عن تنفيذ المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني التي من شأنها إيجاد قوانين وقرارات تسهم إلى حد كبير في حل المشاكل الضخمة التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.

وقال عادل عبد الفضيل، في بيان، إن الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد ، مؤكدا أن الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس خلال السنوات العشر الأخيرة غير مسبوقة، وأنه هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال هذه الانجازات لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأشاد بكلمات الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن، التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتدادا لسعي مصر وشعبها، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة، عرفانًا بما قدمه في بدايات أعقاب يناير 2011 وصولًا إلى 30 ثورة يونيو 2013 التي أنقذت البلاد من الجماعة الإرهابية التي حاولت النيل من استقرار وأمن البلاد، وأنه خلال الفترة الماضية نجح في حماية الدولة المصرية من كل المخططات ،ويحقق كل انواع الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين رغم التحديات العالمية.

ودعا النائب عادل عبد الفضيل في ختام تصريحاته كل المصريين إلي أهمية المشاركة بإيجابية فى الاستحقاق الدستورى، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار، لتكون بدايةً حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح.