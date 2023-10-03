اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نقيب الصناعات الغذائية: "حكاية وطن" أغلق الباب أمام محاولات التشكيك فى إنجازات الدولة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:00 ص
نقيب الصناعات الغذائية: "حكاية وطن" أغلق الباب أمام محاولات التشكيك فى إنجازات الدولة خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
كتبت آية دعبس

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قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر حكاية وطن، كشف حجم الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاعات مختلفة، وجاء كفرصة لطرح ما تم تنفيذه خلال العشرة سنوات الأخيرة، لغلق الباب أمام أي محاولات للتشكيك.
 
وأضاف عيش، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما قامت به الدولة فى مبادرة حياة كريمة نموذج حي يعكس رغبة القيادة السياسية في جعل حياة المواطنين داخل القري الاكثر فقرًا أفضل حيث استفادت أكثر من 4500 قرية علي مستوي الجمهورية ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية، والتي نتفق علي وصفها بمشروع القرن، من حيث كم الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوي المحافظات، والتي سيستفيد منها ملايين المواطنين.
 
وطرح مؤتمر "حكاية وطن"، على مدار 3 أيام، ما تم إنجازه خلال 9 سنوات في العديد من القطاعات أبرزها: 91.5 مليار جنيه تكلفة 1135 مشروعا تم وجار تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف، وبلغ إجمالى تكلفة المشروعات والمبادرات الجارية والتى تم تنفيذها  فى قطاع الصحة خلال 9 سنوات 246  مليار جنيه، و500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة  لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، كما تم إقرار زيادة فى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى بزيادة تعادل 112% بقيمة 52.5  مليار جنيه خلال السنوات الخمسة الماضية بـ96 جامعة هو إجمالى عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014، فيما بلغ إجمالى تكلفة المشـروعات الجارية والتى تم تنفيذها في قطاع الثقافة خلال 9 سنوات 2  مليار جنيه.

خالد عيش

حكاية وطن

اتحاد العمال

قناة السويس



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