اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:57 م
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نقابة التمريض تشكر الرئيس السيسى على الترشح لفترة رئاسية جديدة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:24 م
نقابة التمريض تشكر الرئيس السيسى على الترشح لفترة رئاسية جديدة الدكتورة كوثر محمود رئيس النقابة العامة للتمريض
كتبت آية دعبس

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تقدم مجلس نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري بشكل عام ونقابة التمريض بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.
 
وأكدت على دعم النقابة العامة للتمريض للرئيس عبد الفتاح السيسى، لما حققه من إنجازات على مدار السنوات الماضية، ودعمه المستمر للمنظومة الصحية بشكل عام ومنظومة التمريض بشكل خاص والذى تمثل فى الدعم المادى والمعنوى.
 
وأشارت إلى أن أطقم التمريض تعد ببذل المزيد من الجهد فى سبيل تطوير المنظومة الصحية فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لتحقيق رفاهية وازدهار لمصرنا الحبيبة.
 
وأكدت على المشاركة الإيجابية من جانب الأطقم التمريضية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى تشهد اهتمام من جانب دول العالم.

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